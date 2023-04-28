Mardin’de çatışma: 1 asker hayatını kaybetti

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Türkiye İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lilerle girilen çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

İlçedeki ‘Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu’nda çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz’ün yaralandığı öğrenildi.

Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bakanlığın açıklamasında, bir PKK’linin de hayatını kaybettiği belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)