Politika

Mardin’de çatışma: 1 asker hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TSK mensupları ile PKK’liler arasında yaşanan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Mardin Nusaybin PKK Çatışma

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lilerle girilen çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

İlçedeki ‘Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu’nda çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz’ün yaralandığı öğrenildi.

Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bakanlığın açıklamasında, bir PKK’linin de hayatını kaybettiği belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)

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