Genel

ABD'de iki askeri helikopter havada çarpıştı: 3 asker öldü

ABD'nin Alaska eyaletinde, iki askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 3 askerin öldüğü, 1 askerin yaralandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Alaska helikopter

HABER MERKEZİ

ABD'nin Alaska eyaletinde, iki askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 3 askerin öldüğü, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

ABD Ordusu 11. Hava İndirme Tümeninden yapılan yazılı açıklamada, kazanın, iki AH-64 Apaçi tipi helikopterin, eğitim uçuşundan döndüğü sırada gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Healy bölgesinde meydana gelen kazada, askerlerden ikisinin olay yerinde, üçüncüsünün ise hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazadan yaralı kurtulan askerin ise Fairbanks Memorial Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

11. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Brian Eifler, "Bu, askerlerin aileleri, asker arkadaşları ve tümen için inanılmaz bir kayıp" ifadesini kullandı.

Eifler, aile yakınlarına destek için "ordunun tüm kaynaklarının seferber edileceğini" aktardı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv