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K24 sponsorluğunda kanserli çocuklar için konser düzenlendi

Konserin geliri kanser hastası çocuklara bağışlanacak.
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kürdistan Erbil Çocuk kanser konser

ERBİL (K24)

Kurdistan24 sponsorluğunda Erbil’de ‘Kansere Yakanmış Çocuklar İçin Umut ve Güç’ isimli konser düzenlendi.

Başkent Erbil’deki Saad Abdullah Konferans Salonu’ndaki konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

2'ncisi düzenlenen konserin geliri kanser hastası çocuklara bağışlanacak.

Kanserli çocukların yararına düzenlenen konsere Kürdistan’ın dört parçasından sanatçılar katılırken, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Ulaştırma Bakanı Ano Cewher de ailesiyle birlikte konsere katılım sağladı.

Cewher K24’e yaptığı açıklamada, konseri düzenleyen Barzani Yardım Vakfı’na teşekkür ederek, konsere katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

 

 

 

 

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