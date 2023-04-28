ABD'de başkan adayı Nikki Haley: Biden'ın beş yıl içinde ölmesi muhtemel

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ABD'de önümüzdeki yıl düzenlenecek olan başkanlık seçimler için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan ülkenin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yeniden aday olan mevcut Başkan Joe Biden'ın sağlığına dair yorum yaptı.

Fox News'e konuşan Haley, "2024'te tekrar aday olacağını açıkladı ve bence hepimiz çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki Joe Biden'a oy verirseniz başkan olarak aslında Harris'e güvenmiş olursunuz, çünkü onun 86 yaşına kadar yaşayabilmesi bence mümkün bir şey değil" dedi.

Biden, bu hafta 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayınladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyurarak "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum" ifadesini kullanmıştı.

Biden Amerikan halkından, yaşına ilişkin endişeleri bir kenara bırakarak kendisine 'başladığı işi bitirmek' için daha fazla zaman tanımalarını istemişti.

Biden'ın sağlık durumuna ilişkin kaygılar ikinci dönemde görevi sürdürüp sürdüremeyeceğine dair şüphelere neden oluyor.