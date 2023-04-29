TİP ve Ahmet Şık HDP ile Kürtlerden özür diledi

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Halkların Demokratik Partisi’yle (HDP) ilgili sözleri nedeniyle özür diledi.

Ahmet Şık'ın bir seçmenle sohbeti sosyal medyada paylaşıldı. "O kadar sert ve sekter var ki HDP tabanında" diyen kişiye Ahmet Şık, "Hâlâ var. Bak Selahattin bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin. Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor" karşılığını verdi.

Sohbet ettiği kişinin "Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder'e 'Sakın bir Türk'ü bu partinin başına geçirmeyin demiş. Böyle bir dinamik de var" sözleri üzerine Şık, "Maalesef var, ben de bundan rahatsızım zaten. Yeterince Türk faşist var, bir de Kürt faşistlerle uğraşamam" diye konuştu.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şık'ın sözlerinin partinin görüşlerini yansıtmadığı belirtildi.

"İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık’ın bugün kamuoyuna yansıyan sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu sebeple, başta HDP’li dostlarımız olmak üzere ittifak güçlerimizden, Kürt halkından, sol kamuoyundan ve tüm yurttaşlarımızdan özür diliyoruz. Barış ve kardeşlik için sürdürdüğümüz mücadeleden ve dayanışmamızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

AHMET ŞIK: KÜRT HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Twitter hesabından açıklama yapan Şık da "Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP’li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP’li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum. Öncelikle 14 Mayıs’a dek ve sonrasındaki ortak mücadele geleceğimiz boyunca da yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak" dedi.