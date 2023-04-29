Politika

Pentagon kritik görevler dışındaki askeri helikopter uçuşlarını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde yaşanan askeri helikopter kazaları üzerine uçuşlar sınırlandırıldı.
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ABD ABD helikopter

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, kritik görevler dışındaki askeri helikopter uçuşlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon kritik görevlerde olmayan tüm askeri helikopter pilotlarına, ek eğitim için en az 24 saatliğine uçuş yasağı getirdi.

Orduda aktif görevdeki pilotlar 1-5 Mayıs tarihleri arası ek eğitim alacak.

2 ASKERİ HELİKOPTERİN HAVADA ÇARPIŞMASI SONUCU 3 ASKER ÖLDÜ

ABD’de dün 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 3 asker ölmüştü.

Geçtiğimiz ay da yine 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 9 asker hayatını kaybetmişti.

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