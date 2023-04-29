DAİŞ iki Kürt vatandaşı kaçırdı, birini infaz etti

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre dün iki Kürt vatandaş Erbil ile Musul arasında bulunan Gwêr kasabasında nehirde balık avlarken DAİŞ’liler tarafından alıkonuldu.

Uzun bir süre evine dönmeyen iki kişinin telefonlarına da ulaşılamayınca aileleri durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye giden güvenlik güçleri, iki kişinin DAİŞ tarafından kaçırıldığını tespit etti.

Örgütün kaçırdığı kişilerden birini infaz ettiği, diğerini de yaraladığı öğrenildi.

İnfaz edilen kişinin Irak ordusunda görevli bir asker olduğu, yaralı kurtulan kişinin ise sivil olduğu belirtildi.