Ankara merkezli 15 ilde operasyon: 54 kişi hakkında gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar bünyesinde alınan etkin pişmanlık gösteren şüphelilerin ifadeleri, tanık beyanları, yurt dışı çıkış kayıtları, kendi aralarında çok sayıda görüşme yaptıkları ve sık sık bir araya gelerek örgütsel toplantı yaptıklarını gösteren ve bu anlamda haklarındaki teşhis ve beyanları doğrulayan HTS kayıtları ile açık kaynak araştırma raporlarına göre terör örgütünün sözde ‘Bağımsız Birleşik Kürdistan’ hedefleri doğrultusunda ‘ideolojik alan merkezi’ yapılanmasına bağlı olarak faaliyetleri tespit edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren şirketler ve bu şirketler aracılığıyla terörizmin finansmanı eylemleri ile ilgili olarak daha önce yapılan soruşturmalarda etkin pişmanlık göstererek ifade veren örgüt üyelerinin beyanları, mali analiz raporları, iletişimin dinlenilmesi ve teknik araçlarla izleme tutanakları, örgüt mensuplarına ait dijital materyal incelemelerinden elde edilen delillerden, örgüt mensubiyetleri nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış/örgüt üyeliğinden ceza infaz kurumlarında bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine, yine örgütün yurt dışındaki faaliyetlerinden temin edilen paraların ‘mağdur aileleri’ olarak adlandırılan mensuplarına elden veya ATM lerden kartsız işlemlerle dağıtıldığı tespit edilmiş olup bu kapsamda faaliyetleri deşifre edilen 4 şirket ile (3)‘ü bu şirketlerin sahibi, (2)’si kurye toplam (5), olmak üzere toplam (54) şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde, 29.04.2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.”

Açıklamada, “Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

Edinilen bilgiye göre operasyonlar sonucu Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Sedat Yılmaz ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu gözaltına alındı.