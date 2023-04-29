ABD İran'a karşı sığınak delici bombalar konuşlandırıyor

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Wall Street Journal, Washington'daki yetkililerin ABD ordusunun yakın zamanda hassas güdümlü bombalar taşıyabilen A-10 Thunderbolt II (Warthog/Afrika Yaban Domuzu) uçakları gönderdiğini aktardı. Bu uçaklar, resmi olarak GBU-39B olarak bilinen 16 adet sığınak delici bomba taşıyabilmeleri için yakın zamanda yenilendi.

Yetkililer, A10 Warthogs'a daha güçlü silahlar yerleştirme kararının, pilotlara Irak ve Suriye'deki cephane depolarını ve diğer sabit hedefleri imha etmede daha büyük başarı şansı vermek için alındığını açıkladı. Bu bombalar, ABD 5. Filosu’nun perşembe günü İran Devrim Muhafızları Donanması’na ait Umman Körfezi’nde uluslararası sularda seyreden Marshall Adaları bandıralı bir petrol tankerine el koyduğu ve bu nedenle gerginliğin arttığı bir zamanda bölgeye ulaştı.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı ve Suriye semalarında ve Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'daki 20 ülkede askeri operasyonları denetleyen Korgeneral Alexus Grynkewich, "A10'lar, yapmamız gereken bazı şeylerde çok etkili. Yeni filo, bölgedeki saldırı uçağı sayısında yüzde 50'lik bir artışı temsil ediyor" açıklamasında bulundu.

Pentagon, genellikle 12 uçaktan oluşan Warthogs filosunu geçen ay Ortadoğu'ya gönderdi.

UÇAK SEVKİYATI

Warthogs filosundaki uçaklar, İran ve bölgedeki müttefiklerinin saldırılarına ilişkin gerginliğin arttığı bir ortamda ABD askeri varlığını güçlendirmeye yönelik çabanın parçası olarak transfer edildi. Bu uçaklar, F-15 savaş uçaklarından daha fazla ateş gücüne sahip. Aynı zamanda ordunun, Pentagon yetkililerinin emekliye ayırmak istediği yaşlanan Warthogs filosunun değerini kanıtlama çabalarındaki ilerlemeyi de temsil ediyor.

İngiltere merkezli Çatışma ve Silahlanma Araştırmaları Enstitüsü (Conflict Armament Research), İran'ın Rusya'ya sattığı "Shahid 136"daki İran insansız hava araçlarını, yaklaşık 20 yıl önce yasadışı yollardan elde ettiğini ve Alman teknolojisine dayalı bir motorla çalıştırıldığını ileri sürdü.

CNN’e göre, Ukrayna'dan getirilen bileşenlerin ayrıntılı bir incelemesiyle ulaşılan bu sonuçlar, İran'ın "yasadışı ve ustaca" elde ettiği askeri teknolojiyi simüle etme yeteneğini doğruluyor.

Şarku’l Avsat’ın ulaştığı bilgilere göre Batılı yetkililer, "Rusya'nın Ukrayna savaş alanında ele geçirilen Batı yapımı silah ve teçhizatı İran’la paylaşma olasılığından endişe" duyuyor ancak şimdiye kadar, bunun doğruluğuna dair kesin bir kanıt elde edilemedi.