Politika

Sudan’daki çatışmalarda 411 sivil hayatını kaybetti

Sudan Doktorlar Sendikası, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalarda 411 sivilin öldüğünü bildirdi.
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dünya Sudan HDK Çatışma sivil

HABER MERKEZİ  

Sudan’da çatışmalar 15’inci gününe girdi.

Sudan Doktorlar Sendikası, ordu ile HDK arasındaki ateşkese rağmen farklı bölgelerde çatışmaların sürdüğünü hatırlatarak, bugüne kadar 2023 sivilin yaralandığını, 411 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken başkentin güneyindeki farklı mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.

Sudan’da taraflar, ABD’nin 28 Nisan’dan itibaren 72 saatlik yeni ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamıştı. 

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