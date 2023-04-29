Dana Gas: Kürdistan Bölgesi’nde doğal gaz üretimi yüzde 9,5 arttı

ERBİL (K24)

Petrol şirketi Dana Gas, Kürdistan Bölgesi’ndeki doğal gaz üretiminin yüzde 9,5 oranında arttığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) petrol devi Dana Gas, 2023 yılının ilk çeyreğinde üretimin yüzde 9,5 oranında, önceki yılın aynı dönemine oranla da yüzde 7,6 oranında bir artış yaşandığını açıkladı.

Ortadoğu’da doğal gaz alanında çalışan en büyük özel petrol şirketi unvanına sahip olan Dana Gas, Süleymaniye sınırlarında bulunan Kor Mor petrol sahasında üretim kapasitesinin 50 milyon metreküpe ulaştığını ve bunun söz konusu sahada 500 milyon metreküplük üretim sağlandığını anlamında geldiğini bildirdi.

Şirket ayrıca, 2024 Nisan ayında Kor Mor petrol sahasının genişletilmesine başlanacağını duyurdu.