Ezidi Ruhani Meclisi: Şengal’de camiye saldırı olmadı

ŞENGAL (K24)

Ezidi Ruhani Meclisi adına basın açıklaması yapan Kerim Süleyman, Ezidilerin Şengal’de Rahman Camii'ne saldırdığı iddiasını yalanladı.

İddiayı araştırdıklarını ifade eden Süleyman, Ezidi Miri’nin Şengal’e üç kişilik heyet gönderdiğini ve yapılan araştırmalarda caminin saldırıya uğramadığını tespit ettiklerini vurguladı.

Kerim Süleyman, caminin yakılmadığını da sözlerine ekledi.

Kürdistanlı Ezidilerin birliği, kardeşliği ve beraberliği desteklediğini dile getiren Süleyman, Ezidi kültüründe camilere saldırmanın söz konusu olmadığını anımsattı.

Kerim Süleyman, DAİŞ’in 2014’te Şengal ve çevresine yönelik düzenlediği saldırının ardından Müslüman, Hristiyan ve Keldanilarin kendilerine destek verdiğini kaydetti.

Dün 25 Sünni Arap ailenin Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı kararıyla Şengal’e dönmesini protesto eden bir grubun Rahman Camii’ne saldırdığı iddia edilmişti.