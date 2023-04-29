Başkan Barzani’den yabancı ülke temsilcilerine: Kürdistan tüm çıkarların üstündedir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, İngiltere Erbil Başkonsolosu Rosy Cave, Hollanda Erbil Başkonsolosu Jaco Beerends, Almanya Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher, Avrupa Birliği (AB) Erbil Temsilciliği Ofisi Sorumlusu Torkild Byg ve ABD Erbil Başkonsolosluğu Siyasi Şefi Catherine Croft’tan oluşan heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi’ndeki son siyasi gelişmeler, siyasi süreç ve seçim gündemi ele alındı. Konuk heyet, Kürdistan Bölgesi’nde seçim tarihinin belirlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi, seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yaparak, demokrasi değerlerinin korunması ve yasal zeminin güçlendirilmesinin öneminin altını çizdi.

Kürdistan Bölgesi’nin demokrasi ve seçimlere olan bağlılığıyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Barzani, Kürdistan halkının, özgür yaşam ve demokrasi uğrunda çok bedeller ödediğini ve Koye’de gerçekleşen 1991 Ayaklanması sonrası ilk kez devrim düzeninden anayasal düzene geçiş ve seçimlerden söz edildiğini anımsattı.

Başkan Barzani, Kürdistan’ın tüm çıkarların üstünde olduğunu vurgulayarak, yasa ve demokrasi değerlerinin korunması için Kürdistan Bölgesi’nde bu yıl seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Barzani, bileşenlerin seçimlere katılımıyla ilgili ise, “Bileşenler kendi bölgelerinde hangi kararı alırlarsa onların talebini destekleyeceğiz” dedi.