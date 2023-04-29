Sudan ordu sözcüsünden K24’e: Ya silah bırakırlar ya da sorunu güç kullanarak çözeriz

HARTUM (K24)

K24’e telefonda konuşan Sudan ordu sözcüsü Tuğgeneral Nebil Abdullah, “HDK’nin yaptığı orduya karşı darbedir ve cezalandırılmaları gerekir” dedi.

HDK silah bırakana kadar kendileriyle bir müzakere yürütülmeyeceğini vurgulayan Tuğgeneral Abdullah, “Karar kendilerinin. Gelsinler silahlarını teslim etsinler, barışçıl şekilde müzakerede bulunalım. Ya da savaşa devam etsinler, biz de her ne kadar istemesek de sorunu güç kullanarak çözelim” ifadelerini kullandı.

Sudan’da 25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla mevcut ateşkesin 72 saat daha uzatılması kararı alınmıştı ancak ateşkese rağmen yer yer çatışmalar sürdü.

Nebil Abdullah, ateşkesin uzatılabileceğini belirterek, sorunun diyalog yoluyla çözümünden yana olduklarını ifade etti.

Yaşanan çatışmalar nedeniyle birçok ülkenin, başkent Hartum’daki büyükelçiliklerini geçici olarak kapattığını ve vatandaşlarını tahliye ettiğini kaydeden Abdullah, durumun normalleşmesinin ardından büyükelçiliklerin yeniden faaliyete gireceğini söyledi.

SUDAN’DA PATLAK VEREN ÇATIŞMALAR

Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan HDK arasında son zamanlarda artan gerginlik, 15 Nisan’da çatışmaya dönüştü.

Sudan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Elçisi Hadis İdris, patlak veren çatışmalarla ilgili, HDK’nin darbeyle yönetimi ele geçirmeye çalıştığı açıklamasını yapmıştı.

Sudan Doktorlar Sendikası, ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda bugüne kadar 411 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2023 sivilin yaralandığını duyurdu.