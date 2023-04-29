Erdoğan: Başkanlık sistemiyle ülke koalisyonlardan kurtuldu

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Katıldığı bir televizyon programında rahatsızlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest etkinliğinde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da ardından inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği Teknofest'in hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Dışa bağımlılığın kader olmadığını gösterdik. Gençler olarak davamızı sizler omuzlayacaksınız. Tam bağımsızlık hayalini gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kızılelma havalandı, TOGG satışa sunuldu, Akıncı burada, TCG Anadolu gemimiz teslim edildi. Son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Milli muharip uçak piste çıktı, İMECE uzaya gönderildi, Gökbey yükseldi, Altay tankı teslim edildi. Hürjet ve Atak 2 uçtu. TEKNOFEST işte tüm bunların sembolüdür. Birilerini çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği bazılarının kabusları oldu. Karınlarında biriktirdikleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar."

Erdoğan, “Koalisyon masası arttı, önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, daha sonra 9'lu oldu, ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz. Başkanlık sistemiyle ülke koalisyonlardan kurtuldu. Yerli ve milli şirketler varken Amerikan şirketlerinin reklam ajanslığını yapmak mandacılıktır” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu açıkladı.

Yedek isim olarak da Tuva Cihangir Atasever'in ismi açıklandı. Uzay yolcuğunun 2023 yılının son çeyreği olarak planlandığını söyleyen Erdoğan, "Üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirilecek" dedi.