Anket: İşte partilerin, ittifakların ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları!
HABER MERKEZİ
Konda Araştırma'nın 1-2 Nisan ile 15-16 Nisan tarihlerinde yaptığı anket sonuçları paylaşıldı.
15-16 Nisan verilerine göre kararsızlar dağıtılınca partilerin oy oranları şu şekilde:
AK Parti - Yüzde 36,2
MHP - Yüzde 7,4
CHP - Yüzde 24
İYİ Parti - Yüzde 13,7
HDP/Yeşil Sol - Yüzde 10,3
Diğer - Yüzde 8,5
İTTİFAKLARIN OY ORANLARI
Kararsızlar dağıtıldığında ittifakların oy oranları da şöyle:
Cumhur İttifakı yüzde 45
Millet İttifakı yüzde 38
Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 12
Kararsızlar dağıtılmadan oy oranları ise şöyle:
Cumhur İttifakı - Yüzde 38
Millet İttifakı - Yüzde 32
Emek ve Özgürlük İttifakı - Yüzde 10
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY ORANLARI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur sonuçları, kararsızlar dağıtılmadan şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu- Yüzde 39
Recep Tayyip Erdoğan - Yüzde 39
Muharrem İnce - Yüzde 7
Sinan Oğan - Yüzde 2
Kararsızlar - Yüzde 10
Oy kullanmayacaklar - Yüzde 3
İKİNCİ TURA KALIRSA
“İkinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna ise verilen cevaplar şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu 51
Recep Tayyip Erdoğan 49