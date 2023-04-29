Anket: İşte partilerin, ittifakların ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları!

HABER MERKEZİ

Konda Araştırma'nın 1-2 Nisan ile 15-16 Nisan tarihlerinde yaptığı anket sonuçları paylaşıldı.

15-16 Nisan verilerine göre kararsızlar dağıtılınca partilerin oy oranları şu şekilde:

AK Parti - Yüzde 36,2

MHP - Yüzde 7,4

CHP - Yüzde 24

İYİ Parti - Yüzde 13,7

HDP/Yeşil Sol - Yüzde 10,3

Diğer - Yüzde 8,5

İTTİFAKLARIN OY ORANLARI

Kararsızlar dağıtıldığında ittifakların oy oranları da şöyle:

Cumhur İttifakı yüzde 45

Millet İttifakı yüzde 38

Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 12

Kararsızlar dağıtılmadan oy oranları ise şöyle:

Cumhur İttifakı - Yüzde 38

Millet İttifakı - Yüzde 32

Emek ve Özgürlük İttifakı - Yüzde 10

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY ORANLARI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur sonuçları, kararsızlar dağıtılmadan şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu- Yüzde 39

Recep Tayyip Erdoğan - Yüzde 39

Muharrem İnce - Yüzde 7

Sinan Oğan - Yüzde 2

Kararsızlar - Yüzde 10

Oy kullanmayacaklar - Yüzde 3

İKİNCİ TURA KALIRSA

“İkinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna ise verilen cevaplar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu 51

Recep Tayyip Erdoğan 49

