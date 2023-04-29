Demirtaş'tan Ahmet Şık'a HDP yanıtı

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın sözlerine yanıt verdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş, "Seçime 14 gün var. Kim ne derse desin, dikkatimizi asla dağıtmadan işimize bakalım. Halkımıza zafer sözümüz var, önce bunu yerine getirelim. Ve Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz. An serkeftin an serkeftin" dedi.

Demirtaş paylaşımında daha önce yaptığı açıklamadan bir video da paylaştı.

Videoda Demirtaş, şunları söylüyor:

"Doğru çözüm önerilerini anlattığım için yani HDP’yi anlattığım için ben varım. Yoksa başka partinin başında olunca ben aynı ben olmam. Bu kişiyle bağlantılı değil. Doğru ilkeleri anlatmakla ilgili mevzudur. Kaldı ki biz futbolcu değiliz, şu partiden bu partiye transfer olacak kişiler de değiliz. Ben bu partiyle siyasete doğdum ömrümün sonuna kadar da bu partide var olacağım."

NE OLMUŞTU?

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın bir seçmenle sohbetinde, "Selahattin bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin. Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor" demişti.

TİP, Şık'ın sözlerine ilişkin, "İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık’ın bugün kamuoyuna yansıyan sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir" açıklamasını yapmıştı.

Ahmet Şık ise yaptığı açıklamada, "Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP’li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP’li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum" demişti.