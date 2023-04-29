TİP’in İstanbul adayı istifa etti: Kürt halkının ödediği bedeller belli

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Şahin Özsoy'un adaylık istifasının ardından İstanbul Milletvekili adayı yazar Murat Uyurkulak da istifa ettiğini söyleyerek bir açıklama yaptı.

TİP adayı Mert Şahin Özsoy, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın HDP ile ilgili sözlerinin ardından parti üyeliğinden ve adaylıktan istifa etti. Bu istifanın ardından TİP üyesi yazar Murat Uyurkulak da istifa ettiğini bir açıklamayla duyurdu.

Yazar Murat Uyurkulak TİP üyeliğinden istifa ettiğini Twitter'dan, "Gördüğüm lüzum üzerine" tip üyeliğinden istifa ediyorum. Bekledim, sabrettim, ama ayrı listeyle seçime girmenin hiçbir gerekçesini göremedim. Matematik belli. Kürt halkının ve evlatlarının ödediği bedeller belli. ittifakın devrimci duygusuna biraz sadakat yeterliydi, ama olmadı" ifadeleriyle bildirdi

NE OLMUŞTU?

TİP İstanbul 2. Bölge adayı Ahmet Şık'ın, partisinin üyesi olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çatı partisi olan ve hakkındaki kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçime giren HDP'ye yönelik sözleri, tartışma yarattı. Kendisini suçlayanları eleştirirken "Bu ülkenin Türk faşisti var, bir de Kürt faşistiyle uğraşamam" diyen Şık, Selahattin Demirtaş ve HDP için "Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor" görüşünü öne sürdü.

Şık'ın sözlerinin ardından TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık’ın bugün kamuoyuna yansıyan sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir. Bu sebeple, başta HDP’li dostlarımız olmak üzere ittifak güçlerimizden, Kürt halkından, sol kamuoyundan ve tüm yurttaşlarımızdan özür diliyoruz. Barış ve kardeşlik için sürdürdüğümüz mücadeleden ve dayanışmamızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Şık, Twitter'dan yaptığı paylaşımla HDP'den, Kürt halkından ve TİP'lilerden özür diledi. Şık, şöyle dedi:

"Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP’li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP’li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum. Öncelikle 14 Mayıs’a dek ve sonrasındaki ortak mücadele geleceğimiz boyunca da yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak."