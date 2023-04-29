Politika

İngiltere: Rusya füze saldırıları için yeni bir strateji benimsiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı istihbarat raporuna göre, Rusya'nın son Rus füze saldırıları, yeni ve daha ayrım gözetmeyen bir saldırı stratejisine işaret ediyor.
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HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yayınladığı istihbarat raporuna göre, Ukrayna’da 25 sivili öldürdüğü bildirilen son Rus füze saldırıları, yeni ve daha ayrım gözetmeyen bir saldırı stratejisine işaret ediyor.

Şarkul Avsat’ın DPA’dan aktardığı habere göre, Bakanlık tarafından bugün Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Rusya’nın dün yaklaşık iki aydır düzenlediği ilk büyük saldırısında, Ukrayna’nın ikmal yolunu kesmeye teşebbüs etmiş olmasının ‘gerçekçi bir olasılık’ olduğu vurgulandı.

Söz konusu açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’daki enerji altyapısını hedef alan önceki saldırıların aksine, muhtemelen Ukrayna yedek birliklerini ve yakın zamanda Ukrayna’ya sağlanan askeri malzemeleri engellemeye çalıştı” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, “Rusya, böyle yaparak, sivil ölümler de dahil olmak üzere kitlesel zararı önlemek için planlı askeri gerekliliğe öncelik vererek, verimsiz bir hedef alma operasyonu yürütüyor” yazıldı.

Açıklamada, saldırıların Mart başından bu yana en büyük seyir füzesi kullanımı olduğunun altı çizilerek, “Saldırılar, Rusya’nın uzun menzilli saldırıları kullanmasında bir sapmaya işaret ediyor” denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlamasından bu yana savaşın ilerleyişi hakkında günlük istihbarat güncellemeleri yayınlıyor.

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