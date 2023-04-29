Sağlık Bakanı: Kürdistan Bölgesi diş hekimliği alanında önemli bir merkez oldu

DUHOK (K24)

Duhok’ta Diş Hekimleri Sendikası tarafından Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde düzenlenen konferansın ardından K24’e konuşan Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi’nin diş sağlığında önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Konferansa 400 diş hekimi katılırken Berzinci, “Kürdistan diş hekimliği alanında çok ileri düzeydedir. Bu konferansın organizasyonu Kürdistan'ı diş hekimliği alanında önemli bir bilim merkezi olduğunu göstermektir” dedi.

Diş Hekimleri Sendikası Başkanı Said Berwari ise, konferansın amacının diş hekimliği başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi'ndeki sağlık sektörünü tanıtmak olduğunu belirtti.

Berwari, “Diş hekimliği alanında bu yıl mezun olan öğrenciler için iyi bir fırsat olan bu konferans, onları diş hekimliği alanındaki en son teknolojilerin kullanımı ile tanıştıracaktır” ifadelerini kullandı.