KYB’li Ferman: Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'nin bütçe payını göndermemesi için hiçbir mazereti yok

ERBİL (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) Irak Parlamentosu Üyesi Blese Cebar Ferman, Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'nin bütçeden aldığı payı göndermemesi için hiçbir mazeretinin olmadığını söyledi.

K24’e konuşan KYB’li milletvekili Ferman, “Genel bütçenin Irak Parlamentosu’nda kabul edilmesi uzun zaman aldı. Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'nin payını göndermemesi için hiçbir mazereti olamaz” dedi.

Ferman, Kürdistan Bölgesi'nin Irak bütçesindeki payını istikrara kavuşturmak için tüm çabayı gösterdiklerini bildirdi.

4 Nisan’da Erbil ile Bağdat arasında Kürdistan Bölgesi'nin petrolünün ihracatına ilişkin anlaşma imzalanmıştı.