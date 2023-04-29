Kılıçdaroğlu: HDP ile pazarlık yapmadık

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Habertürk'e katılan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu '85 milyonun oyuna talip olduğunu' söyledi.

HDP ile pazarlık yapmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Ben 85 milyonun oyuna talibim. Geçmişte AK Parti'ye MHP'ye oy vermiş vatandaşların oylarına talibim. Türkiye kavgadan yoruldu artık. Buradan çıkmamız lazım. Bugün Isparta, Kayseri mitinginde pek çok ülkücü arkadaşım gelip destek verdi, bunu görüyorum. Ülkede kişi başına gelir düştü, fakirleşme arttı. TÜRK İŞ'in açlık sınırı rakamları açıklandı, asgari ücretin üstünde. Bugün milyonlarca kişi asgari ücretin altında aylık alıyor. Sandığa giden her yurttaştan oy istiyorum. Türkiye'de huzur, bereket istiyorsan, siyasal partiler akılcı politikalarda yarışmak istiyorsa bize oy vereceksiniz diyorum. MİT onun emrinde zaten. Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu.”

Konuşmasında AK Parti, MHP ve HDP ile görüştüklerini ifade eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Biz bütün partilerle ilişki sürdürürüz. Bugün parlamentoda bugünkü koşullar dahil bütün partilerle görüşen tek parti biziz. AK Parti ile de MHP ile de HDP ile de görüşürüz. HDP'yi düşmanlaştırıyorlar. Sen düşmanlaştırırsan ikili oynuyorsun. HDP'nin başkanvekili parlamentoyu yönetiyor. Siz hukuk içinde hareket etmek zorundasınız. Bir kişinin hapisten çıkması için kanun çıkması lâzım değil mi? Kanun çıkmadan hangi yetkiyle 'Ben seni serbest bırakacağım' derim. Bir haksızlık varsa, siyasi görüşüne bakmaksızın 'Burada hata var giderilmesi lazım' derim. Gezi olaylarında içeride olanlar, ne günahı var bunların? Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete. Halka doğruları söyleyeceksiniz. Bir insanı eleştirebilirsiniz, buna kimse bir şey diyemez. Haklı ise kendime çeki düzen veririm. AİHM kararı var. Anayasa'ya koymuşsunuz, 'herkes uymak zorunda' diye. Siz hukuk devleti misiniz? Evet ise o zaman bırakacaksınız.”

Urfa’da eşi ve iki oğlu bir cinayet sonucu öldürülen Emine Şenyaşar ile görüştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Emine Şenyaşar'la görüştüm. 'Adalet istiyorum' diyor o kadar. Bu vicdan mıdır, erdem midir? 'Kocam, iki çocuğum öldürüldü' diyor, adalet istiyor. En son yürekli bir savcı çıktı da dava açtı. Bu olaylar bu ülkede namuslu, ahlaklı olan, adaletli olan herkesi rahatsız eder. Cinayet işleniyor, herkes görüyor, delilleri karartmaya kalktılar. Bu kadının kimsesi yok, Allah'ın garibanı.

Ben bir kesim bana oy versin diye çalışmam. 85 milyon için çalışırım. Ne pahasına olursa olsun sözüm var. 3 ay içinde Avrupa'ya vize kalkacak. Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, Hollanda'da işçilerimiz var. O ülkede hangi demokrat standartlar varsa ülkemize getireceğiz. Getirdikten sonra AB'ye 'verdiğin sözü' tut diyeceğiz. Siz Anayasa'da özgürlükler, haklar varsa vereceksiniz vatandaşa. Gençlere söyledim bugün, anneleriniz babalarınız aman sakın ha tweet atma, başınız belaya girer diyor. Odada bile sessiz konuşuyor. Türkiye buna layık mı? Cumhurbaşkanı olduğumda gençlere sözüm var, en rahat beni eleştireceksiniz, eksiğim varsa düzeltirim.”