Real Madrid 4 golle kazandı

HABER MERKEZİ

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Almeria kozlarını paylaştı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-2 kazandı.

Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri Karim Benzema (3) ve Rodrygo kaydetti. Konuk takımın golleri ise Lazaro ve Lucas Robertone'den geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid 68 puana yükseldi. Almeria ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında R. Madrid deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak. Almeria ise sahasında Elche'yi konuk edecek.