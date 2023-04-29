Politika

ABD Kongresi Üyesi Slotkin: ABD, Erbil-Bağdat anlaşmasının uygulanması için baskı yapmalı

ABD Kongresi Üyesi Elissa Slotkin, ABD’nin Erbil ile Bağdat arasındaki petrol ihracı anlaşmasının uygulanması için baskı yapması gerektiğini söyledi.
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Elissa Slotkin
Elissa Slotkin
ABD Elissa Slotkin ABD petrol ihracatı anlaşması

WASHINGTON (K24)

ABD Kongresi Üyesi Elissa Slotkin, ABD’nin Erbil ile Bağdat arasındaki petrol ihracı anlaşmasının uygulanması için baskı yapması gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan ABD Kongresi Üyesi Elissa Slotkin, “ABD, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Başbakanı ile Irak Başbakanı arasında Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihraç etme anlaşmasının uygulanması için taraflara daha fazla baskı uygulamalıdır” dedi.

“Bu konuda birçok tartışmamız oldu. Dolayısıyla taraflara bunu uygulamaları için baskı yapmanın Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi'nin görevi olduğuna inanıyorum” diyen Slotkin, Irak Anayasası’nın uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Slotkin, “Öncelikle petrol gelirleri başta olmak üzere gelir dağılımı konusunda Irak Anayasasının uygulanmasına önem verilmelidir. Başbakan Mesrur ​​Barzani ile Başbakan Muhammed Şiya Sudani arasındaki anlaşmanın uygulanması hususunda son zamanlarda iyi bir ilerleme ve anlayış var ama sadece anlaşmanın uygulanması gerekiyor” diye konuştu.

4 Nisan’da Erbil ile Bağdat arasında Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

 

 

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