Politika

8 ilde MLKP operasyonu

Eskişehir merkezli 8 ilde MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye MLKP operasyon gözaltı

HABER MERKEZİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca MLKP'ye yönelik yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6'sı kadın 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 7 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Kişilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (Kaynak: AA)

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