Spor

Fransa Kupası 66 yıl sonra Toulouse’un

Fransa Kupası finalinde Nantes'ı 5-1 yenen Toulouse, kupanın sahibi oldu, Toulouse, 1957’den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
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Toulouse oyuncularının kupa sevinci (Foto: AFP)
Toulouse oyuncularının kupa sevinci (Foto: AFP)
avrupa Toulouse Fransa Kupası

HABER MERKEZİ

Fransa Kupası finalinde Toulouse ile Nantes başkent Paris'teki Stade de France'ta karşılaştı.

Final maçının ilk yarısını Toulouse, 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31. dakikalarda Thijs Dallinga’nın golleriyle 4-0 önde tamamladı.

Kupanın son şampiyonu Nantes, karşılaşmanın 75. dakikasında Ludovic Blas'ın penaltı golüyle farkı üçe indirdi. Bu gole 79. dakikada Zakaria Aboukhlal ile karşılık veren Toulouse, sahadan 5-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.

Toulouse, 1957’den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron da takip etti.

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