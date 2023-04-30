Kültür-Sanat

Bayingan Kültür Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Doğu Kürdistan’ın Kirmaşan vilayetine bağlı Pawe kentinin Bayingan kasabasında düzenlenen 3. Bayingan Kültür Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
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kürdistan Doğu Kürdistan kültür Festival

PAWE (K24)

Festivalin ilk gününde yöreye ait yemekler, kıyafetler, müzik ve Kürt kültürü motifleri sergilendi. Festivale İran ve Doğu Kürdistan’dan 5 binden fazla turist katıldı.

Hewraman bölgesinin UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmasından sonra festival her yıl Ramazan ayından sonra düzenlenmeye başladı.

Büyük çoğunluğu Kürtçenin Caf lehçesinde konuşan Bayingan, Hawraman coğrafyasına bağlı bir bölge olarak kaydedildi. Bu nedenle düzenlenen kültür sanat festivali birçok kişinin ilgisini çekiyor.

Festival bu yıl bir ilke de sahne oldu. Doğu Kürdistan’ın dört bir yanından gelen 200’den fazla kişinin evlerin damlarında sergilediği def gösterisi festivale ayrı bir renk kattı.

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