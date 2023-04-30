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3 ilde kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimleri baharda tekrar kar altında kaldı.
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kürdistan erzurum Kars ardahan kar yağışı

HABER MERKEZİ

Erzurum'da etkili olan sağanak yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kayak merkezinin de yer aldığı Palandöken Dağı, baharda tekrar kar altında kaldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in beyazla bütünleşen görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi.

Ardahan'da dün yüksek kesimlerde başlayan kar etkisini sürdürdü.

Aralıklarla yağan kar, tepeleri beyaza bürüdü.

Kar yağışı özellikle Ardahan-Artvin ile Göle ilçesi arasındaki tepelerde etkili oldu.

Kars'ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Digor-Kars kara yolunun Hanlar Geçidi beyaza bürünürken sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Karın yanı sıra bazı bölgelere sis de etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde de yüksek kesimler, tekrar etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü, çiçekler kar altında kaldı. (Kaynak: AA)

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