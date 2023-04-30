Aydın Maruf: Bazı yasadışı taraflar Kürdistan Bölgesi’nde bileşenlerin arasını bozmak istiyor

ERBİL (K24)

Bileşenlerin İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şengal’de Rahman Camii’ne yönelik saldırıyı kınayarak, saldırının Şengal’deki bazı yasadışı güçlerce, Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenler arasındaki barış, kardeşlik ve birlikteliği bozmak amacıyla düzenlediğini söyledi.

27 Nisan Perşembe günü 25 Sünni Arap ailenin Şengal ilçesine dönmesi nedeniyle Şengal sakinler bir gösteri düzenleyerek Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nın kararını protesto etti. Şengalliler, söz konusu ailelerin Şengal’in işgalinde DAİŞ’e yardım ettiğini belirtti.

Gösterinin ardından sosyal medyada, Şengal’deki Rahman Camii’ne saldırı düzenlenerek yakıldığı iddiaları dolaşıma girdi.

Dün açıklama yapan Ezidi Ruhani Meclisi Danışmanı Kerim Süleyman, Şengalli Ezidilerin Rahman Camii’ne saldırı düzenlemesinin söz konusu olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

Kerim Süleyman, Ezidi Miri’nin 3 kişilik bir heyeti Şengal’e göndererek camide incelemelerde bulunduğunu ve herhangi bir saldırı veya kundaklama emaresine rastlanmadığını söyledi.

ŞENGAL ANLAŞMASI

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında 2020 Ekim ayında imzalanan anlaşma, Şengal’de varlık gösteren PKK’ye bağlı güçlerin bölgeden çıkarılarak, göçmenlerin evlerine dönüşünün sağlanmasını öngörüyor.

Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkeler de anlaşmanın uygulanması gerektiğini belirtiyor.