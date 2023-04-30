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Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.
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Şırnak
Şırnak
kürdistan Şırnak Trafik kazası asker

HABER MERKEZİ

Kaza, Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde medyana geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 asker yaşamını yitirdi, 4 asker de yaralandı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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