Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 45 yaralı

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Kaza, Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde medyana geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 asker yaşamını yitirdi, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. (Kaynak: TRT Haber)