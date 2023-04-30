‘Sudan’da iç savaşın çıkması dünya için bir kabus olacak’

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Sudan, ordu komutanı Abdulfettah Burhan ile Hızlı Destek Kuvvetleri komutanı ‘Hamideti’ lakaplı Muhammed Hamdan Daklu arasında Nisan ortasında patlak veren çatışmalar nedeniyle tansiyon yüksek.

Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı rakamlara göre, çatışmalarda en az 528 kişi öldü ve 4 bin 599 kişi yaralandı, ancak kayıpların bundan daha fazla olması muhtemel.

Hamduk, Sudan kökenli İngiliz milyarder telekomünikasyon patronu Muhammed İbrahim tarafından Nairobi’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesindeki çatışmanın Suriye ve Libya’daki iç savaşlardan daha kötü olabileceği konusunda uyardı.

Mevcut çatışmanın iki ordu arasındaki ‘anlamsız bir savaş’ olduğunu dile getiren Hamduk, bundan kimsenin galip çıkmayacağını ve bu nedenle durması gerektiğini vurguladı.

Hamduk, Sudan krizinin dünya için bir kabusa dönüşme riski taşıdığının da altını çizdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, Sudan’daki çatışmalar sonucunda yaklaşık 75 bin kişi komşu ülkeler Mısır, Etiyopya, Çad ve Güney Sudan’a kaçtı.

Henüz kaçamayıp evlerinde kalan Sudanlılar ise, su ve elektrik kesintileri ve gıda kıtlığı ile kriz yaşıyor.

Hamduk, bir darbeyle devrilip gözaltına alınmadan önce, sivil yönetime çalkantılı geçiş sırasında Sudan’ın ilk hükümetine başkanlık etti. Daha sonra görevine iade edilmesine rağmen, Ocak ayında istifa etti. (Kaynak: Şarkul Avsat)