PSK: Kılıçdaroğlu’na oy vereceğiz

DİYARBAKIR (K24)

PSK’den, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Oyumuz değişim, normalleşme ve demokrasiden yana olacak” denildi.

“Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde kritik bir seçime gidiyor. Bu seçim birçok yönden bir dönüm noktası niteliğinde. Türkiye ya mevcut otoriter, keyfi, tek adam rejimiyle büyük bir uçuruma doğru hızla sürüklenecek, ya da değişim, normalleşme ve demokrasi yönünde bir sürece girecek” denilen açıklamada, “Bizim tarafımız değişim, normalleşme ve demokrasiden yana olacak” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Türkiye tarihinin en büyük ekonomik, sosyal ve siyasal krizlerinden birini yaşıyor, bu çok çok yönlü ve yapısal bir krizdir. Bu krizin temel nedeni Kürt meselesinde izlenen inkar, şiddet ve savaş politikasıdır. Kürd meselesinde izlenen inkar ve çatışmacı politika sadece Kürt halkına büyük bedeller ödetmekle kalmamış, Türk halkını da derin bir yoksulluğa, Türkiye’yi otoriter ve karanlık bir ortama sürüklemiştir.

Söz konusu Kürt karşıtı ve baskıcı yönetim içerde ve dışarıda Kürt halkının kazanımlarına karşı topyekûn bir saldırı sürdürürken, Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve siyasal olarak derin bir kaos ve belirsizlik içine sokmuştur.”

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

PSK açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini şu ifadelerle vurguladı:

“Türkiye’nin değişim, normalleşme ve demokrasi yönünde bir sürece girmesi için oyumuzu cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemek ise ne CHP ne de Millet İttifakı’nı desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde değişim ikliminin oluşması, hukukun üstünlüğü anlayışının hakim kılınması ve Kürt meselesinin diyalogla çözümü için elverişli bir zeminin yakalanması için cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğiz.”

“Diğer yandan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek başına Kürd meselesi gibi Türkiye’nin temel meselelerini çözemeyeceğini, bu yönde açık ve net bir programının olmadığını biliyoruz” diyen PSK, “Kürd meselesi, Kürd halkının ulusal demokratik güçleri ile Türkiye demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi ile çözülecektir. Köklü ve evrensel normlara dayalı bir demokrasi de ancak iki halkın el ele vermesiyle inşa edilecektir” vurgusunda bulundu.

Açıklamada devamla şu ifadeler yer aldı:

“14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçiminde sorun hangi adayın Kürd meselesini çözeceği ve gerçek anlamda bir demokrasiyi inşa edeceği meselesi değildir.

Normalleşen bir Türkiye’de Kürt meselesi hemen çözülmez, ancak Kürtler biraz nefes alabilir. Koşulların normalleştiği bir ortamda Kürt meselesini tartışmak görece kolaylaşır, Kürtlerin örgütlenme ve ifade imkanları daha da artabilir. Benzer şekilde normalleşen bir Türkiye’de değişim potansiyelinin daha güçlü bir biçimde ortaya çıkması, toplumsal sorunların özgürce konuşulması ve diyalogla çözümü için daha elverişli bir imkân doğabilir.

Kürdistan Sosyalist Partisi, 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimlerinde Kürd Özgürlük ve Demokrasi İttifakı içinde yer alarak Yeşil Sol Parti’yi destekleme kararı almıştır.”