Evkaf Bakanı: Kürdistan tek bir dinin ve ulusun mülkü değil, hepimizindir

ERBİL (K24)

Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf ve Erbil Valisi Omed Xoşnaw ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Evkaf ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık, tüm bileşenlerin şehit verdiğini belirterek, “Kürdistan sadece bir dinin ve ulusun mülkü değil, hepimizin mülküdür” dedi.

Kürdistan’ın dışardan görülen en önemli özelliklerinden birinin birliktelik olduğunu vurgulayan Piştiwan Sadık, “Bugün Kürdistan Bölgesi’nde bir milyondan fazla Arap kardeşimiz yaşıyor. Bu başlı başına Kürdistan halkının kucaklayıcı kültürünün bir işaretidir” diye konuştu.

Irak’taki Hristiyan ve Ezidi nüfusunun büyük çoğunluğunun şu an Kürdistan Bölgesi’nde yaşadığını belirten Sadık, “Bu da Kürdistan Bölgesi’ndeki barışçıl birlikte yaşamı ortaya koyan bir etmendir” dedi.

Bakan Sadık, “Başta İslam dini hocaları olmak üzere din hocalarının ılımlı söylemi, saygı ve takdiri hak ediyor. Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı tüm bileşenlerin ve din hocalarının hizmetindedir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Şengal’de bir camiye yönelik saldırı olduğu iddialarıyla ilgili ise Sadık, “Şüphesiz her inançta aşırıya kaçan kişiler var ancak Kürdistan Bölgesi’nde inanç sorunu yok, olmayacak, olmasına da izin verilmeyecek. Bir kişinin kutsal İslam dini adına başka bir dine saldırmasına ve tümünü lekelemesine izin verilemez. Böyle bir girişimde bulunanlara karşı yasal yaptırımlar uygulayacağız. Kimden gelirse gelsin hükümet, kutsal mekanlara yönelik saldırıları kınamaktadır” diye konuştu.