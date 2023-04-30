İran'da üst düzey emniyet yetkilisine suikast

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaleti Emniyet Müdürü Dost Ali Celiliyan, Seravan Polisi İstihbarat Müdürü Ali Rıza Şehreki'nin seyir halindeki aracına saat 07.10'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda Şehreki'nin hayatını kaybettiğini aktaran Celiliyan, araçta bulunan eşinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

Celiliyan, saldırganların tespit edilerek yakalanması için özel ekipler tarafından çalışma başlatıldığı bilgisini verdi.

26 Nisan’da da Uzmanlar Meclisi üyesi ve Zahidan kentinin eski Cuma İmamı Abbas Ali Süleymani sabah saatlerinde Mazenderan eyaletinin Babulser şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.