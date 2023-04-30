Mardinli uçurtma sanatçısı tavus kuşu uçurtmasıyla Çin'de altın madalya kazandı

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Mardin'de yaşayan 32 yaşındaki Mungan'ın, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusu 26 yıldır sürüyor.

Yaptığı profesyonel uçurtmalarıyla şimdiye kadar 30 ülkeyi gezen Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu ve popuduk tavşan uçurtmalarıyla Çin'de düzenlenen 40. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı.

Mungan festivalde tavus kuşu uçurtmasıyla "Üç Boyutlu Şişme Uçurtma" dalında altın madalya, "Estetik Uçurtma" dalında ise bronz madalyaya layık görüldü.

Mungan, uçurtma sevgisinin küçük yaşlarda başladığını, uçurtmalarında Mardin'in zengin kültürünü işlediğini söyledi.

Kentin kültürel öğelerini, mitolojisini yaptığı uçurtmalara yansıttığını dile getiren Mungan, "Örneğin Şahmeran, dar sokaklarımızda temizlik için kullanılan eşek ve güvercin uçurtması yaptım. Son alarak ise Ezidilerin kutsalı melek tavus uçurtması yaptım" dedi.

Tavus kuşu uçurtmasını yaparken zorlandığını anlatan Mungan, kırkyama tekniğiyle 5 ayda uçurtmayı tamamladığını aktardı.

Mungan, şöyle konuştu:

"Uçurtmayı yamalı parçaları dikerek oluşturdum. Yapımı beni çok zorladı. Her bir parçasını dikerek büyük bir emek verdim. 6 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde büyük bir uçurtma."

Yaklaşık 10 yıldır Çin Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katılmak istediğini ifade eden Mungan, şöyle devam etti:

"Çünkü uçurtma denildiğinde Çin, Weifang akla geliyor. Uçurtmanın başkenti orası. Oraya davet edildim. Festivalde melek tavus uçurtmasını uçurdum ve dünya şampiyonu oldum. Festivalde uçurtmam büyük ilgi gördü. Yaklaşık 60 ülkeden yüzlerce katılımcı vardı. Çok büyük bir heyecan. Emeğimin karşılığını aldım." (Kaynak: AA)