Erdoğan’dan Demirtaş’a: Cezasını çekecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki seçim mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında CHP ve CHP'li belediyeleri hedef alarak, "4 yıldır İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne yaptınız? İzmir bir yağmur görmesin; çamur, çukur alıyor başını gidiyor. Bunların üç tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız; çöp, çukur, çamur" ifadelerini kullandı.

Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Bu FETÖ avenesi kimlerle beraber, Bay Bay Kemal'le beraber. Başka kim var; İP var, yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı şimdi HDP'yi de aldılar. Sonra Ankara, İstanbul belediye başkanlarını aldılar. 6'ydı, 7'li oldu, 9'lu oldu. Sen onlarla yürü, bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar" diye konuştu.

"SELO CEZASINI ÇEKECEK"

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da hedef alan Erdoğan, "Diyarbakır'da Yasin Börüleri şehit edenler bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 kardeşimin ölümüne sebep olanlar bunlar değil mi? Ne diyorlar; 'Selo'yu çıkaracağız.' Düşünün oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek" dedi.

HEDEFİNDE KILIÇDAROĞLU VAR

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan, "Bay Bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun; Kandil'den. Kandil ne diyor 'Biz artık Bay Bay Kemal'i destekliyoruz'. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Dünyanın dört bir yanındaki PKK'lılar, FETÖ'cüler, terör örgütleri tüm güçleriyle 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'e destek veriyor. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan örgüt yöneticileri Bay Bay Kemal için oy dileniyor" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ekonomiden zerre kadar anlayanlar düşünsün, ne diyor Bay Bay Kemal; Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen bir defa hangi görevdesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun? Herhalde bunlar daha önce getirdikleri esrar, eroin vs. bunların bedelini geri döndürme gibi gayreti var. Olmayan bir şey vaadedilmez ve gelmez. Ama yalan bunda irtifa kesmemiş. Bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Bu yalanın hesabını sormaya var mıyız?"