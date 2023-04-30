Napoli Salernitana'ya takıldı: Şampiyonluk 1 hafta ertelendi

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Napoli Diego Armando Maradona Stadı'ndaki mücadelede aynı bölgenin iki takımı karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, Salernitana kalesine yüklense de aradığı golü bulamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 62. dakikasında kullanılan köşe atışında Mathias Olivera kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak, Napoli'yi 1-0 öne geçirdi. Salernitana, maçın 84. dakikasında Boulaye Dia ile maça dengeyi getiren golü attı.

Bu arada, Salernitana Teknik Direktörü Paulo Sousa, 90+1.dakikada hakeme yoğun itirazdan kırmızı kart gördü.

Napoli, son anlarda gol için yüklense de başarılı olamadı. Maçın 1-1 sona ermesiyle iki takım da puanları paylaştı.

Bu sonuçla lider Napoli, puanını 79 yaparken, en yakın takipçisi Lazio'nun Inter'e yenilerek puansız geçtiği haftada şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kullanmadı. Diego Armando Maradona Stadı ve çevresinde toplanan on binlerce Napolili taraftar da şampiyonluğa ulaşamamanın hayal kırıklığı yaşadı.

Salernitana ise puanını 34 yaptı ve 14. sırada kaldı.

Bu arada İtalyan basını, Napoli'nin Salernitana ile 1-1 berabere kalması neticesinde şampiyonluk kutlamalarının 1 hafta ertelendiğini yazdı.