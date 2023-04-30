Spor

Amedspor’dan futbolcularına para cezası

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Amedspor, son haftalardaki performanslarından ve disiplinsiz davranışlarından dolayı futbolcularına 50 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
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kürdistan Amedspor futbolcular para cezası

HABER MERKEZİ

Amedspor tarafından yapılan açıklamada, futbolculara kişi başı 50 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuzun İnegölspor maçı sonrası yaptığı toplantı sonucunda Profesyonel A Takımımızın tamamına, son haftalardaki performanslarından ve disiplinsiz davranışlarından dolayı kişi başı 50 bin TL para cezası verilmiştir.”

TFF 2. Lig Beyaz grupta plaf off mücadelesi veren Amedspor, İnegölspor’a 2-0 yenilmişti.

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