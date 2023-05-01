Politika

Eski Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye Kasım Süleymani soruşturması

Irak’ta Başsavcılık, eski Başbakan Mustafa Kazimi hakkında, "Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve İran Devrim Muhafızları’na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD saldırısında öldürülmesinde ihmali" olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.
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Irak Mustafa Kazimi Kasım Süleymani Soruşturma ırak

HABER MERKEZİ

Irak medyasında yayınlanan savcılık soruşturma kararıyla ilgili belgeye göre, Kazimi hakkında Mühendis ve Süleymani’nin öldürülmesinde "kusuru ve ihmali" olduğu gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine soruşturma açıldı.

Irak Hizbullahı’nın meclisteki siyasi uzantısı olan Hukuk Hareketi Milletvekili Hüseyin Munis, Mühendis ve Süleymani’nin öldürüldüğü Uluslararası Bağdat Havalimanı’nın egemenliğinin ihlal edilmesine göz yumduğu, olayda ihmali ve kusuru bulunduğu gerekçesiyle o dönem Milli İstihbarat Servisi Başkanı olan Kazimi hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.

ABD'nin Bağdat Havalimanına 3 Ocak 2020 tarihinde helikopterle düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü.

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