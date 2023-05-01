Erdoğan: DEAŞ lideri MİT operasyonuyla öldürüldü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nden TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını'na katılarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Milli İstihbarat Teşkilatımız, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Örgüt, liderleri Kureyşi’nin öldürüldüğü iddiası ile ilgili bir açıklama yapmadı.

DAİŞ, 2022 Kasım ayında Ebu Hüseyin el Kureyşi’nin örgütün yeni lideri olduğunu duyurmuştu.

Kureyşi Şubat 2022’den bu yana örgütün liderliğine getirilen üçüncü isimdi.

AFP haber ajansının Rojava muhabiri, Cumartesi günü Afrin yakınlarındaki Cinderes’te bir bölgenin kordon altına alındığını aktarıyor.

AFP’ye konuşan yerel halktan kişiler, bu operasyonun, İslami okul olarak kullanılan bir çiftliği hedef aldığı bildiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan yerel kaynaklar da, söz konusu operasyonun bir saat sürdüğünü çatışma seslerini büyük bir patlamanın izlediğini aktarıyor.