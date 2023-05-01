Urfa ve Şırnak’ta Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar arasında kavga

HABER MERKEZİ

Urfa'nın Siverek ilçesinde, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

AA’nın haberine göre üzerlerinde taraftarı oldukları takımların forması olan iki grup, maç sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.

Taraftarlar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Birbirlerine taş ve soplarla saldıran taraftarları olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayırmaya çalıştı.

Polis ekipleri, kavganın büyümesi üzerine taraflara biber gazıyla müdahale etti.

Ekipler, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı.

SİLOPİ’DE DE KAVGA ÇIKTI

Benzer görüntüler Şırnak’ın Silopi ilçesinde de yaşandı.

Maç sonrası iki takım taraftarları arasında şehir merkezinde yaşanan kavga sosyal medyaya yansıdı.

K24’e ulaşan gönderilen görüntülerde, taşlı, sopalı, yumruklu kavgaya onlarca kişinin karıştığı görüldü.

Atılan taşlar nedeniyle bazı yoldan geçen bazı araçların camları kırıldı.