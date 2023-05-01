Urfa ve Şırnak’ta Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar arasında kavga
HABER MERKEZİ
Urfa'nın Siverek ilçesinde, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.
AA’nın haberine göre üzerlerinde taraftarı oldukları takımların forması olan iki grup, maç sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.
Taraftarlar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Birbirlerine taş ve soplarla saldıran taraftarları olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayırmaya çalıştı.
Polis ekipleri, kavganın büyümesi üzerine taraflara biber gazıyla müdahale etti.
Ekipler, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı.
SİLOPİ’DE DE KAVGA ÇIKTI
Benzer görüntüler Şırnak’ın Silopi ilçesinde de yaşandı.
Maç sonrası iki takım taraftarları arasında şehir merkezinde yaşanan kavga sosyal medyaya yansıdı.
K24’e ulaşan gönderilen görüntülerde, taşlı, sopalı, yumruklu kavgaya onlarca kişinin karıştığı görüldü.
Atılan taşlar nedeniyle bazı yoldan geçen bazı araçların camları kırıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde GS-BJK maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı pic.twitter.com/3wmcLhBtlC— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) May 1, 2023