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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bağımsızlığımızı kaybederiz

Bilim akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür olası Marmara depreminin sonuçlarına karşı uyararak önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte birinin göçük altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
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Prof.Dr. Naci Görür
Prof.Dr. Naci Görür
türkiye Naci Görür Marmara deprem uyarısı

HABER MERKEZİ

Marmara depreminin vurması durumunda bu asırda Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının biteceğini iddia eden Bilim akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür, “Komplo teorisi gibi bir şey değil bu” dedi.

NTV’de yer alam habere 100 bin yapının göçeceğini ifade eden Görür, bu yapıların 1 milyon daireye eşit olduğunu ve her dairede 5 kişinin olduğunu varsayarak 5 milyon insanın doğrudan etkileneceğini dile getirdi.

“Marmara depremi olduğu takdirde Marmara bölgesi ekonominin çarkları durur. Marmara bölgesi diz üstü çöker” diyen Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Marmara bölgesi diz üstü çökerse Türkiye durur nefesi kesilir. Çünkü Türkiye’nin ekonomi, ticaret ve üretim özelliklerinin can damarı Marmara bölgesidir. O zaman Türkiye duraklar. Ekonomik olarak bağımsızlığını kaybeder.”

Görür, şehirlerin hızla depreme dirençli hale getirilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyleyerek “Eğer bu ülkenin insanları bu topraklarda ebediyen yaşayacaklarsa depremde yıkılmayacak ayakta duracak. Bir dakikada on binlerce insanını kaybetmeyeceği yerleşim alanlarını oluşturmak zorunda” dedi.

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