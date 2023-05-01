Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına engel: Gözaltılar var

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Her yıl alınan önlemlere karşın 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen sendikalar, dernekler ve gruplar bir araya geldi. Polis ekipleri de grupları engellemek için müdahalede bulundu.

Taksim’e yürüyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.

Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu.

Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.

“Gitmedik Buradayız, Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açarak Elmadağ tarafından Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği üyeleri de polis tarafından gözaltına alındı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri de 1 Mayıs İşçi Bayramı için Beşiktaş’tan Taksim’e çıkarken polis müdahalesiyle karşılaştı. Yapılan müdahalede 30’a yakın kişi gözaltına alındı.