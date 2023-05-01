5 kez AK Parti’den adaylık başvurusu yapan İbrahim Tatlıses’in kızından Millet İttifakı’na destek

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İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabından yaptığı payaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce AK Partiden’den 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, yeniden AK Parti Urfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu. AK Parti milletvekili aday listesinde Urfa’dan 14 kişi yer almasına rağmen aday listesinde bu kez İbrahim Tatlıses’in ismi yer almadı.

Tatlıses’in ünlü sanatçı Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde Akkaş, Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın fotoğraflarının film afişine yerleştirildiği bir kareyi paylaşarak “geliyorlar” ifadesini kullandı.