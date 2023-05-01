Politika

Yemen kara sularında İran gemisine el konuldu

Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra açıklarında "yasa dışı şekilde avlandığı" gerekçesiyle İran'a ait bir balıkçı gemisine el konulduğu açıklandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
ortadoğu iran Yemen gemi

HABER MERKEZİ

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Sokotra Valisi Rafet es-Sukli başkanlığında bir güvenlik komitesi toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, askeri ve güvenlik birimlerinin, Sokotra'nın ikinci büyük adası Abd el-Kuri açıklarında yasa dışı şekilde avlanan bir İran balıkçı gemisine el koyduğu duyuruldu.

Sokotra Valisi Sukli, geminin incelenmesi, mürettebatın soruşturulması ve bu konuda kapsamlı bir rapor sunulması için ilgili güvenlik birimlerinden oluşan ortak komite kurulmasına karar verdi.

İran tarafından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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