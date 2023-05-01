Politika

Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Başbakan Yardımcısı’ndan sorunların anayasal çözümüne vurgu

Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim, sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Muhammed Ali Temim görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim’i kabul etti.

Irak’ın genel durumunun ele alındığı görüşmede, bütçe yasa tasarısının Irak Parlamentosu’nda bir an önce onaylanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Başbakan ve Muhammed Ali Temim, bütçe yasa tasarısının onaylanmasının, Kürdistan halkının mali haklarının sağlanması ve sorunların anayasal temelde çözümü için bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Görüşmede ayrıca federal hükümetin gündemindeki tüm anlaşmaların uygulanmasının önemine değinildi.

 

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