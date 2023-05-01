Kılıçdaroğlu Suriye tezkeresine neden 'hayır' dediğini açıkladı

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Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaorğlu, Zonguldak'ta konuştu.

Konuşmasında Suriye tezkeresine neden "hayır" dediğini açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bir Suriye tezkeresi vardı. Terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye'yi davet etme hakkı vardı. Kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Bay Kemal buna evet der mi? Her şey çok güzel olacak. 85 milyonu barıştıracağım. Dünyanın en güzel ülkesinde huzur ve barış içinde yaşayacağız. Gönlüm, yüreğim sizlerle beraberdir.”

Esnaf bakanlığını kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Emekliye yeteri kadar para vermiyorlar, işçi de kalmadı batan kim esnaf. Esnaf da terk etti. Esnaf kardeşi de unutmasın 5 bin işçi çalıştığında sende kazanacaksın. Esnafları da sahipsiz bırakmayacağız. Esnaf Bakanlığı da kuracağız. Bize milliyetçilik dersi verenlerin gerçek milliyetçi olması lazım. Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Dosyayı kapatmayacağım."

Bayramlarda emekliye 15 bin lira yatıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bütün köy okullarını açacağız ve 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Milyar dolarları dışarıya öde. Bu düzeni ters düz edeceğiz. Eskiden burası çalışanların üretenlerin başkentiydi. Emekli de geçinemiyor. 2015'te bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bir asgari ücret verin dedim. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Sonra biner lira verdiler. Sözüm söz. Emekliye Kurban ve Ramazan Bayramlarında 15 bin lira parasını görecek. Bay Kemal sözünden dönmez” ifadelerini kullandı.

Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Her şeyi adalet üzerine inşa etmeyi düşünüyorum. 3 milyon 600 bin Suriyelimiz var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyelileri kendi ülkelerine yollayacağız" şeklinde konuştu.