Politika

Nisan ayında açıklanan 9 anket: Seçim ilk turda bitiyor mu, kim önde?

14 Mayıs yaklaşırken seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri peş peşe anket sonuçları yayınlıyor.
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türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi anketler sonuçlar

HABER MERKEZİ

Kamuoyu araştırma şirketleri MAK, Aksoy, Artıbir, ORC, Yöneylem, Optimar, Yöneylem, MetroPoll ve Gezici’nin nisan ayı anket sonuçlarına göre 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre sadece bir araştırmada seçim ilk turda sonuçlanıyor.

Tüm anketlerde Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünürken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 2,1 ile yüzde 9 arasında değişkenlik gösteriyor.

Nisan ayında açıklanan 9 seçim anketinin sonuçları şöyle:

TEAM - Kılıçdaroğlu: 47,4 - Erdoğan: 44,4 - Muharrem İnce: 6,1 - Sinan Oğan: 2,1

Optimar - Kılıçdaroğlu: 44,1 - Erdoğan: 48,6 - Muharrem İnce: 4,3 - Sinan Oğan: 3,0

ArtıBir - Kılıçdaroğlu: 49,4 - Erdoğan: 43,7 - Muharrem İnce: 4,5 - Sinan Oğan: 2,4

Aksoy - Kılıçdaroğlu: 47,9 - Erdoğan: 38,4 - Muharrem İnce: 9,0 - Sinan Oğan: -

MAK - Kılıçdaroğlu: 47,8 - Erdoğan: 43,7 - Muharrem İnce: 3,4 - Sinan Oğan: 1,1

ORC - Kılıçdaroğlu: 49,3 - Erdoğan: 42,4 - Muharrem İnce: 6,1 - Sinan Oğan: 2,2

Gezici - Kılıçdaroğlu: 53,4 - Erdoğan: 43,2 - Muharrem İnce: 2,1 - Sinan Oğan: 1,3

Metropoll - Kılıçdaroğlu: 42,6 - Erdoğan: 41,1 - Muharrem İnce: 5,0 - Sinan Oğan: 2,2

Yöneylem - Kılıçdaroğlu: 48,6 - Erdoğan: 43,0 - Muharrem İnce: 5,6 - Sinan Oğan: 2,8

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