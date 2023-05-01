Rusya'da yük trenine bombalı saldırı

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Bryansk ile Uneça kasabasını birbirine bağlayan demiryolu üstünde tanımlanamayan bir patlayıcının infilak etmesiyle, burada ilerleyen bir yük treninin vagonlarından birisinin raydan çıktığını duyurdu.

Yaşananlar sebebiyle kimsenin zarar görmediğini kaydeden Bryansk Valisi, söz konusu demiryolu hattında trafiğin, güvenlik servislerinin çalışmaları sebebiyle durdurulduğunu ekledi.

Öte yandan Rusya’nın kuzeyinde yer alan Leningrad bölgesinin Valisi Aleksandr Drozdenko da bölgedeki elektrik hatlarında bir patlama yaşandığını açıkladı. Drozdenko daha sonra, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) söz konusu olayla ilgili sabotaj ihtimali üstünde durduğunu belirtti.